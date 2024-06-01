فيديو.. بركان حزب الله يستهدف مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة

أعلن حزب الله صباح (السبت 1-6-2024) أنه استهدف مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان ثقيلة وأصابها إصابة مباشرة مما أدى إلى اندلاع النيران فيه وتدمير جزء منه

كما أعلن الحزب عن استهداف تجمع لضباط وجنود إسرائيليين من الفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح في الجليل الأعلى، مؤكدا تحقيقه إصابات مباشرة.

وأضاف أنه استهدف موقع ‏البغدادي الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، وإصابته بشكل مباشر.

ودوت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات بالجليل الأعلى وإصبع الجليل شمال إسرائيل، بما في ذلك في المالكية وراموت نفتالي ويفتاح وديشون ومنطقة جبل الشيخ، للاشتباه في تسلل طائرات مسيرة معادية.

فيما أفادت بلدية مستوطنة كريات شمونة بوقوع أضرار بالغة في البنى التحتية والمباني والسيارات دون إصابات نتيجة القصف الأخير من لبنان.

من جهتها قالت صحيفة هآرتس إن أضرارا بالغة أصابت قاعدة عسكرية قرب كريات شمونة تعرضت للقصف من لبنان.

من ناحية أخرى، استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم السبت، دراجة نارية على طريق بلدة مجدل سلم جنوب لبنان، مما أدى لإصابة شخصين بجروح، في حين عملت فرق الهيئة الصحية الإسلامية على نقل مصابين من مكان الغارة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، أن طائراته الحربية قصفت أهدافا لحزب الله في 8 مناطق بجنوب لبنان، ردا على قيام حزب الله بإطلاق الصواريخ نحو الشمال أمس الجمعة.

وكان الإسعاف الإسرائيلي قد أفاد أن 4 إسرائيليين أُصيبوا في قصف صاروخي من الأراضي اللبنانية خلال الساعات الـ24 الماضية في مناطق المطلة وجعتون ومعيان باروخ في الجليلين الغربي والأعلى شمال إسرائيل.