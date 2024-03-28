فيديو.. "بركان" حزب الله يشعل مستوطنة شالومي

أعلن حزب الله مساء (الخميس 28-3-2024) عن قصف مستعمرتي “غورن” و”شلومي” بصواريخ البركان ‏والكاتيوشا.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن هذا القصف يأتي “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وفي إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها”.

واعتبر مراقبون أن استخدام حزب الله لصواريخ البركان ثقيلة الحجم لقصف المستوطنات ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الضربات.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو لاشتعال حرائق في مستوطنة شالومي بسبب صواريخ بركان التي أطلقها حزب الله.

من ناحية أخرى أعربت قوات “اليونيفيل” في بيان، عن قلقها البالغ، إزاء تصاعد أعمال العنف التي تحدث عبر الخط الأزرق في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن “هذا التصعيد تسبب في مقتل عدد كبير من المدنيين وتدمير المنازل وسبل العيش”.

وأكدت “ضرورة أن يتوقف هذا التصعيد فورا”، وقالت: “نحن نحث كل الأطراف على إلقاء أسلحتهم وبدء العمل على حل سياسي وديبلوماسي مستدام”.

وأشارت إلى أنها على “استعداد لدعم هذه العملية بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك من خلال عقد اجتماع ثلاثي بناء على طلب الأطراف”.