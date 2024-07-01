فيديو.. بسبب عطل في "النظام" مئات اللبنانيين علقوا على معبر المصنع

كشفت قناة “الجديد” مساء أمس بأن مئات اللبنانيين علقوا في سياراتهم عند معبر المصنع الحدودي بسبب عطل في الـsystème، وناشدوا المسؤولين لايجاد حلاً سريعاً.

وفي هذا الاطار، رد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء ‎الياس البيسري للجديد، قائلا: “نعمل على حلول سريعة لتسهيل مرور اللبنانيين الآتين من سوريا والعالقين في سياراتهم على معبر المصنع الحدودي وسنفتح السيستام القديم لتسهيل عملية مرورهم”.

مئات اللبنانيين عالقين في سياراتهم على #معبر #المصنع بسبب عطل في الـsystème، وهم يناشدون المسؤولين لايجاد حلاً سريعاً pic.twitter.com/9NtCyWdCmh — kataeb.org (@kataeb_Ar) June 30, 2024