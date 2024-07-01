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فيديو.. بسبب عطل في "النظام" مئات اللبنانيين علقوا على معبر المصنع

منذ ساعتين
مئات اللبنانيين علقوا على معبر المصنع

مئات اللبنانيين علقوا على معبر المصنع

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كشفت قناة “الجديد” مساء أمس بأن مئات اللبنانيين علقوا في سياراتهم عند معبر المصنع الحدودي بسبب عطل في الـsystème، وناشدوا المسؤولين لايجاد حلاً سريعاً.

وفي هذا الاطار، رد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء ‎الياس البيسري للجديد، قائلا: “نعمل على حلول سريعة لتسهيل مرور اللبنانيين الآتين من سوريا والعالقين في سياراتهم على معبر المصنع الحدودي وسنفتح السيستام القديم لتسهيل عملية مرورهم”.

    المصدر :
  • وكالات

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