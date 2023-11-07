الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 7 نوفمبر 2023 |
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فيديو.. بليدا تشيّع الشقيقات الثلاث وجدتهن

منذ 26 ثانية
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شُيعت في بليدا، الشقيقات الثلاث وجدتهن اللواتي سقطن يوم الأحد جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهن في بلدة عيناتا.

ومرّ موكب التشييع في قرى وبلدات جنوبية عدّة، حيث تمّ استقباله بالزغاريد ونثر الأرز والورود.

وكانت محطة أساسية للموكب في بلدة والد الفتيات الثلاث.

ووصل الموكب إلى بلدة بليدا، حيث تمّ إنزال جثمان جدّة الفتيات إلى منزلها، ومن ثمّ توجّه الموكب طريقه نحو حسينيّة البلدة.

في المناسبة، قال النائب علي فياض: المقاومة لن تتساهل مع اي عدوان يستهدف المدنيين وسترد الصاع صاعين.

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