فيديو.. بليدا تشيّع الشقيقات الثلاث وجدتهن

شُيعت في بليدا، الشقيقات الثلاث وجدتهن اللواتي سقطن يوم الأحد جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهن في بلدة عيناتا.

ومرّ موكب التشييع في قرى وبلدات جنوبية عدّة، حيث تمّ استقباله بالزغاريد ونثر الأرز والورود.

وكانت محطة أساسية للموكب في بلدة والد الفتيات الثلاث.

ووصل الموكب إلى بلدة بليدا، حيث تمّ إنزال جثمان جدّة الفتيات إلى منزلها، ومن ثمّ توجّه الموكب طريقه نحو حسينيّة البلدة.

في المناسبة، قال النائب علي فياض: المقاومة لن تتساهل مع اي عدوان يستهدف المدنيين وسترد الصاع صاعين.

بدء مراسم تشييع الشهيدات الأربعة في بلدة ⁧#بليدا⁩ بعد استهدافهنّ من مسيّرة للعدو الاسرائيليّ (الفيديو نقلًا عن صفحة:@AlakhbarNews) pic.twitter.com/3X9IPF3F18 — Boost lebanon (@boostlebanon) November 7, 2023