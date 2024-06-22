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فيديو تحذيري جديد لحزب الله.. "إلى من يهمه الأمر"

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 23 - يونيو - 2024 12:17 صباحًا
مقطع من فيديو جديد لحزب الله بعنوان "إلى من سيهمه الأمر"

مقطع من فيديو جديد لحزب الله بعنوان "إلى من سيهمه الأمر"

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نشر الإعلام الحربي لحزب الله مساء (السبت 22-6-2024) مقطع فيديو جديد بعنوان ” إلى من يهمّه الأمر – והמבין יבין”، تظهر خلاله مشاهد مصورة لمواقع عسكرية إسرائيلية مع مقتطفات من خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

يتزامن نشر الفيديو الجديد لحزب الله مع تصاعد حدة التهديدات الإسرائيلية، بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، زاعمة أنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.

فيما استمر التصعيد واتسعت دائرة الاستهداف الإسرائيلية حتى تجاوزت شمال نهر الليطاني بضعة كيلومترات.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفاً متبادلاً بشكل شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط العشرات.

ومنذ أسابيع تشن إسرائيل غارات جوية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لحزب الله، ما زاد المخاوف المحلية والدولية مؤخراً من اندلاع حرب مفتوحة. كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس على السواء.

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