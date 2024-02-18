فيديو تحذيري من حزب الله لإسرائيل.. "من كريات شمونة إلى إيلات"!

نشر الإعلام الحربي لحزب الله مقطع فيديو يحمل رسالة تحذيرية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعنوان “من كريات شمونة إلى إيلات”.

وتخلل مقطع الفيديو، كلاماً لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، يحذر فيه الحكومة الإسرائيلية، من أن التصعيد سيدفع مليوني مستوطن إسرائيلي للنزوح عن الحدود مع لبنان.

وأكد نصر الله أن حزب الله لديه من القدرات الصاروخية التي قد تطال من المستوطنات الإسرائيلية من كريات شمونة إلى إيلات.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، أن إسرائيل ستضطر إلى إبعاد حزب الله عن الحدود في جنوب لبنان إذا فشلت الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي لتخفيف التوترات.

وقال كاتس إنّ “على العالم أن يضغط على إيران وحزب الله للانسحاب من جنوب لبنان، وإذا لم يتم إيجاد حل دبلوماسي فسنضطر لإبعاد حزب الله عن حدودنا”.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، قد طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد “اجتماع عاجل”، قائلاً إن “القصف من لبنان ليس ضربات متقطعة بل هو حرب فعلية”.

وشدد بن غفير على، أنه “آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال مع لبنان”.

وجاءت تصريحات بن غفير بعد القصف الذي شنّه حزب الله على مدينة صفد بالجليل الأعلى وخلّف قتيلة وثمانية جرحى.