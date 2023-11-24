فيديو - تشييع القيادي القسامي "أبو خالد" في مخيم الرشيديّة.. وطرابلس تُودّع شهداءها

استقبلت مدينة طرابلس جثامين ابنيها الشهيدين أحمد عوض وخالد ميناوي، ومعهما الشابين التركيين الذين سقطا معهما، في غارة إسرائيلية في الجنوب استهدفت سيارة القيادي في كتائب القسام في لبنان خليل الخراز “أبو خالد” الذي كان في داخلها، والذي جرى تشييعه اليوم أيضًا في مخيم الرشيدية في صور.

هذا ونقلت جثامين شهيدي طرابلس والشابين التركيين من مستشفى الزهراء في بيروت إلى المستشفى الحكومي في طرابلس ليل الخميس، ثمّ ووريت في الثرى في مدينة طرابلس اليوم الجمعة، بعد الصلاة التي أمها الشيخ سالم الرافعي عليهم في مسجد التقوى.

وقد واكب مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” أجواء التشييع في المدينة، التي جرت وسط إغلاق شبه كامل وإطلاق نار كثيف.

أما في مخيم الرشيدية في صور، فقد شيعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس”، القائد القسامي خليل الخراز “أبو خالد”.