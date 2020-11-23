فيديو: توتر وتجمع للأهالي في بشري بعد مقتل أحد أبنائها

قُتل اللبناني “ي.ع.ط” بطلق ناري من قبل شخص من التابعية السورية على طريق الارز – بشري.

وعلى الرغم من توقيف القاتل من قبل القوى الأمينة، إلا أن حالة من الغضب سادت في بشري على خلفية الحادثة.

وفي هذا السياق، إنتشر فيديو يظهر حالة من الغليان في المنطقة، إذ يظهر عدد من أهالي الضحية وهم يطوقون السراي.

وكذلك قام مواطنون بإحراق منازل يقيم فيها أشخاص من الجنسية السورية ويطردونهم من المنطقة.

الى ذلك تقرع الأجراس للتجمع وطرد السوريين والجيش يتدخل لضبط الوضع.

من جهتها، أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه “يتم تسيير دوريات راجلة ومؤللة في بشري لاعادة الهدوء الى المنطقة بعد توتر ساد المنطقة في اعقاب قيام السوري (م.خ.ح) باطلاق النار على المواطن جوزيف طوق اثر اشكال فردي بينهما ما ادى الى مقتله”.

