فيديو توضيحي لكارثة الأعداد المتزايدة بكورونا.. هكذا فشلت إجراءات الحكومة

مع تسجيل لبنان لأعداد متزايدة يومياً بفيروس كورونا، ووسط العجز الخكومي حول اتخاذ إجراءات حقيقية وكافية للحد من انتشار الفيروس، يبقى السؤال هل الإغلاقات المتكررة التي تفرُض أدت لأي نتيجة مرجوة لمواجهة كورونا؟

ولالاطلاع على التقرير الذي نشره العالم في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا مارون بو سليمان رسماً بيانياً يوصّف كارثة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في لبنان وكيف فشلت الاجراءات المختلفة في الحد من هذا الارتفاع السريع للاصابات.

ولفت في سلسلة تغريدات عبر تويتر الى ان الإجراءات المتتالية التي اتخذتها الحكومة لم تقلل أو تثبّت نسبة اشغال وحدات العناية المركزة. وقال ان بيانات المطار جاءت غير منطقية.

وفي رسم آخر بيّن قدرة الأشخاص على الحركة استجابة للإجراءات ونسبة الحالات الإيجابية اليومية، بالاضافة الى إشغال وحدة العناية المركزة، والوصول إلى المطار والخضوع لفحص الـPCR.

وشدد على اهمية زيادة سعة وحدات العناية المركزة في وقت ما في شباط، وعلى ان هناك حاجة إلى الوصول الى أرقام ونماذج أفضل.

Animating a disaster. See how #COVID19 numbers evolved in @lebanon since the beginning of the pandemic. And how the different measures failed.

Special thanks to @ChangSara for compiling the official data in a useful format.@mophleb @DRM_Lebanon @WHOLebanon @OpenMapLebanon pic.twitter.com/1xvyRIefey

