الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
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فيديو جديد.. معركة وئام وهاب وسيمون أبو فاضل تنتقل إلى الشارع!

منذ 36 ثانية
سيمون أبو فاضل بعد تعرضه للضرب خلال حلقة صار الوقت

سيمون أبو فاضل بعد تعرضه للضرب خلال حلقة صار الوقت

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تجدد التوتر مرة أخرى بين أنصار الوزير السابق وئام وهاب والصحافي سيمون أبو فاضل، أمام استديو برنامج صار الوقت الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم عبر شاشة الـ “mtv”.

وتدول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو توثق الاشتباكات بالأيدي خارج الاستديو، فيما سجل تواجد لعناصر الجيش اللبناني لضبط الوضع.

يشار إلى أن شجاراً كبيراً ومعركة بالأيدي اندلعت بين الوزير السابق وئام وهاب والصحافي سيمون أبو فاضل، خلال مشاركتهما في حلقة ضمن برنامج صار الوقت مع الإعلامي مارسيل غانم على شاشة الـ “mtv”.

وتخلل الشجار شتائم بين الطرفين وتكسير للزجاج، فيما تدخل على الفور الإعلامي مارسيل غانم وفريق عمل البرنامج لفض الاشتباك، مطالبين بقطع بث الحلقة.

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