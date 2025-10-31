فيديو.. جنوب لبنان تحت نيران المسيرات الإسرائيلية

استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية، اليوم الجمعة، سطح بيت في المدينة الصناعية بكفررمان جنوبي لبنان.

وأفاد مصدر أمني لـ”النهار”، بأنّ “المستهدف هو جهاز موضوع على السطح، ولكن لم يعرف من وضعه أو ما هو ماهيته وقد يكون للعدو”.

كما استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية بين مدينة النبطية وبلدة شوكين، وأنباء عن مقتل السائق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف إبراهيم محمد رسلان بغارة في في منطقة كونين قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وزعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر “إكس” أنّ “رسلان شغل منصب ضابط صيانة في حزب الله والذي كان يهم بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية لحزب الله”.