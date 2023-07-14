فيديو.. حادث سير مروع في زحلة يوقع أكثر من 20 جريحاً

رصدت “الوكالة الوطنية للإعلام” تسجيل إصابات بشرية نتيجة حادث اصطدام بين شاحنة وباص لنقل الركّاب على دوّار زحلة، ونُقل المصابون الى مستشفيات زحلة والمنطقة بواسطة سيارات الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.

وتابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة مُجريات الحادث مع قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد ربيع مجاعص، رئيس مركز الدفاع المدني في البقاع فايز الشقية ومع المدير الإقليمي للصليب الأحمر اللبناني في البقاع جوزف داود.

كما أجرى أبو جودة اتصالاً بالمدير العام لشركة كهرباء زحلة أسعد نكد للتدخّل الفوري والمباشرة بإصلاح الأضرار التي لحقت بعمود التوتّر العالي جراء الحادث، حفاظاً على السلامة العامة.

ووصل عدد الجرحى الى أكثر من 20، بينهم حالة واحدة حرجة في مستشفى اللبناني الفرنسي. وجميع الركّاب هم من مدينة صيدا ومن المسنّين.