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فيديو.. حريق ضخم في شارع بلس بالحمرا

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2022 10:47 صباحًا
حريق ضخم في شارع بلس بالحمرا

حريق ضخم في شارع بلس بالحمرا

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دوى صوت انفجار بعد منتصف ليل الاربعاء، في شارع بلس بمنطقة الحمرا في العاصمة بيروت.

وأفاد شهود عيان بأن الصوت كان ناجماً عن انفجار قوارير اوكسيجين داخل مطعم k.f.c، ما أدى لاندلاع حريق كبير داخل المطعم.

وقد عملت فرق الدفاع المدني على اخماد الحريق، فيما لم ترد معلومات حتى الآن عن حجم الأضرار المادية أو البشرية جراء الحريق.

 

 

وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي :

عمل رجال فوج إطفاء مدينة بيروت بمؤازرة الدفاع المدني منذ الساعة 00:40 ولغاية الساعة 3:40 فجراً من تاريخ اليوم الواقع في 28-4-2022، على اخماد حريق شب في اسطوانة غاز مركزية سعة 1000 لتر، عائدة لاحد المطاعم في منطقة الحمرا-رأس بيروت وحال التدخل السريع لرجال فوج الاطفاء دون امتداد النيران ووصولها إلى خزانات المازوت المتواجدة على مقربة َمن أسطوانة الغاز.

وقداسفر الحريق عن سقوط مصابين إثنين من رجال الفوج تعرّضا الى حروقٍ متوسطة مما استدعى نقلهما الى المستشفى لتلقّي العلاج.



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