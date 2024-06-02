فيديو.. حريق كبير في الجولان بسبب "صاروخ" حزب الله

اندلع حريق كبير في مرتفعات الجولان المحتلة، (الأحد 2-6-2024)، نتيجة انفجار أحد الصواريخ في المنطقة، حسبما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكان حزب الله أعلن، الأحد، استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح، بالعشرات من صورايخ الكاتيوشا.

كما أعلن الحزب شن هجوم بطائرة مسيرة على منشأة عسكرية إسرائيلية في مرتفعات الجولان.

وقال الحزب إن الغارة أصابت نظام رادار تابع للقبة الحديدية الإسرائيلية، وكذلك القوات التي تديره.

من ناحية أخرى، استشهد مدنيان بقصف إسرائيلي استهدف بلدة في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن “شهيدين مدنيّين سقطا في الغارة” على بلدة حولا والتي استهدفت منزلهما”.

وأكّد مصدر في غرفة عمليات الهيئة الصحية التابعة لحزب الله لوكالة “فرانس برس” حصيلة الغارة التي شنتها “طائرة حربية إسرائيلية”.