فيديو.. حريق كبير في كفردبيان ووقوع ضحايا!

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2025 4:16 مساءً
من الحريق الذي اندلع في كفردبيان

اندلع حريق، اليوم، في خزانات وقود داخل أحد المستودعات في منطقة فقرا – كفردبيان، ما استدعى استنفار فرق الإطفاء في الدفاع المدني وعناصر الصليب الأحمر التي هرعت إلى الموقع. وتمكّنت الفرق من تطويق النيران ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة.

وأفادت المعلومات أن الحريق شب في مستودع لمواد البناء.

وأدى الحريق عند مستديرة بلدة فقرا بسبب وجود مادتي المازوت والتنر في مستودع المبنى، إلى مقتل امرأة وابنتها وسائق شاحنة سحبت جثثهم من داخل المبنى، وستة مصابين ثلاثة منهم حروقهم بليغة.

ونقلت الجثث الى مستشفى سان جورج في عجلتون، اما الجرحى فتم نقلهم الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية وجميعهم من الجنسية السورية.

