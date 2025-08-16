فيديو.. حريق كبير للإطارات المطاطية في طرابلس ومناشدات لتحديد هوية الفاعلين!

حريق كمية كبيرة من الإطارات المطاطية المستعملة على أوتوستراد البداوي الجديد في طرابلس

غطّى دخان أسود كثيف سماء مدينة طرابلس، جراء إقدام مجهولين على إحراق كمية كبيرة من الإطارات المطاطية المستعملة على أوتوستراد البداوي الجديد.

وتسبّب الحريق بمشكلة بيئية وصحية خطيرة للأهالي، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجّل السكان معاناة إضافية لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الربو، نتيجة الغازات السامة المتصاعدة. كما خلّف الحريق أضراراً بيئية مباشرة انعكست على الهواء والمحيط السكني.

وقد وصلت عناصر قوى الأمن الداخلي لمساندة عناصر الدفاع المدني في إخماد الحريق.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت مدينة طرابلس في الآونة الأخيرة عدّة حالات مشابهة.

وتطالب فعاليات محلية القوى الأمنية بالتحرك العاجل لتحديد هوية الفاعلين ومنع تكرار هذه الممارسات التي تضاعف الأعباء على المدينة وأهلها.