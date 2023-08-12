فيديو.. حريق هائل يلتهم مخيماً للنازحين السوريين في البقاع

اندلع حريق هائل (السبت 12-8-2023)) في مخيم للاجئين السوريين في منطقة بر الياس في محافظة البقاع مما أدى إلى احتراق عدد حوالي 15 خيمة من دون وقوع إصابات.

وسارع عناصر من الدفاع المدني لعملية إخماد النيران ومنعها من الامتداد الى باقي الخيم الملاصقة لبعضها البعض داخل المخيم

وقال رئيس السلطة المحلية في البلدة إن مخيم “الياسمين” الذي اندلع فيه الحريق أخلي من سكانه، فيما لا يعرف بعد متى ستُوفّر أماكن سكن بديلة للأسر التي غادرت المخيم.

وباشرت القوى الأمنية اللبنانية التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وتتكرر حوادث احتراق مخيمات للاجئين السوريين في لبنان التي يبلغ عددها نحو 3100 مخيم عشوائي ومعظمها بالبقاع والشمال.