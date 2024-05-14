الثلاثاء 6 ذو القعدة 1445 ﻫ - 14 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. حزب الله يستهدف بالون تجسس إسرائيلي وإدارة التحكم به

منذ 21 ثانية
حزب الله يستهدف بالون تجسس إسرائيلي وإدارة التحكم به

حزب الله يستهدف بالون تجسس إسرائيلي وإدارة التحكم به

A A A
طباعة المقال

أعلن حزب الله بعد ظهر (الثلاثاء 14-5-2024) عن استهداف منطاد تجسسي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي فوق ‏مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان.

وأضح الحزب في بيانه، أنه وبعد تحديد مكان إدارة المنطاد التجسسي ‏والتحكم به، استهدفت الأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف عائدة للمنطاد بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها ‏المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح. ‏

من جهته، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي استهداف البالون التجسسي بواسطة قذائف أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي.

كما أعلن أدرعي أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف بنى تحتية ومبان عسكرية لحزب الله في ميس الجبل وفي الخريبة وحلتا ويارون جنوب لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر من قوى الأمن
    صورة.. اختلف مع زوجته فرمى أولاده الأربعة عند دوار الليلكي في بيروت!
    ميشال عون
    الرئيس عون: أي مخطط جهنمي يُرسم للبنان ولسوريا؟
    عشرات المستوطنين يغلقون طريقا قرب الحدود مع لبنان
    عشرات المستوطنين يغلقون طريقا قرب الحدود مع لبنان.. "حكومة نتنياهو أهملتنا"

    الأكثر قراءة

    وزارة الشؤون الاجتماعية
    خبر سار للمستفيدين من برنامج أمان
    صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
    بشار وماهر الأسد يتحدان ضد طهران!
    المقلاة الهوائية
    عدم تنظيف المقلاة الهوائية قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة