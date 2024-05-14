فيديو.. حزب الله يستهدف بالون تجسس إسرائيلي وإدارة التحكم به

أعلن حزب الله بعد ظهر (الثلاثاء 14-5-2024) عن استهداف منطاد تجسسي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي فوق ‏مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان.

وأضح الحزب في بيانه، أنه وبعد تحديد مكان إدارة المنطاد التجسسي ‏والتحكم به، استهدفت الأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف عائدة للمنطاد بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها ‏المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح. ‏

من جهته، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي استهداف البالون التجسسي بواسطة قذائف أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي.

كما أعلن أدرعي أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف بنى تحتية ومبان عسكرية لحزب الله في ميس الجبل وفي الخريبة وحلتا ويارون جنوب لبنان.