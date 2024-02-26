فيديو.. حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية مسيّرة بصاروخ "أرض جو"

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتراض حزب الله لطائرة مسيرة فوق منطقة الليطاني بصاروخ أرض جو.

ووفقاً لناشطين مقربين من حزب الله، فقد قامت وحدة الدفاع الجوي في حزب الله بإسقاط المسيرة الإسرائيلية من طراز “هرمز 450” على طريق الليطاني.

وكان حزب الله قد أعلن في بيان أن عناصره استهدفوا فجر اليوم الإثنين، قوة ‏إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

ومساء أمس الأحد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يواف غالانت أن جيش الاحتلال يخطط لزيادة كثافة النيران ضد حزب الله.

وقال غالانت “سنكثف إطلاق النار في الشمال حتى لو أبرمت هدنة في غزة إلى أن يستسلم حزب الله”.

تصريحات غالانت المفاجئة تأتي مخالفة للمساعي الدولية الداعية لخفض التصعيد بين حزب الله والجيش الإسرائيلي تزامناً مع مفاوضات باريس لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل جديدة للأسرى.