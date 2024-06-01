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فيديو.. حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية متطورة من نوع "هرمز 900"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - يونيو - 2024 3:09 مساءً
مسيرة من نوع "هرمز 900"

مسيرة من نوع "هرمز 900"

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أعلن حزب الله ظهر (السبت 1-6-2024)، أن مقاتليه كمنوا لمسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 تعتدي على أهالي وقرى جنوب لبنان واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية حيث تم إسقاطها.

من جهته، أكد أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة تابعة له فوق الأراضي اللبنانية بصاروخ سطح جو، ووفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي فإن المسيرة التي أسقطت واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي طائرة هرمز تشتعل فيها النيران وتدور خلال السقوط على الأرض.

 

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