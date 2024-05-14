فيديو.. حزب الله ينشر تفاصيل العملية المركبة لاستهداف بالون التجسس وإدارته

أعلن حزب الله بعد ظهر (الثلاثاء 14-5-2024) عن استهداف منطاد تجسسي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي فوق ‏مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان.

وأضح الحزب في بيانه، أنه وبعد تحديد مكان إدارة المنطاد التجسسي ‏والتحكم به، استهدفت الأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف عائدة للمنطاد بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها ‏المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح. ‏

كما نشر الإعلام الحربي لحزب الله مقطع فيديو يظهر عملية استهداف وحدة إدارة أحد مناطيد التجسس الإسرائيلية في مستوطنة أدميت شمالي فلسطين المحتلة والسيطرة عليه.

وأظهرت اللقطات استهداف الوحدة وطاقم تشغيلها بـ3 صواريخ محمولة على الكتف، حيث أصاب الأول وحدة إدارة والتحكم، وأصاب الثاني طاقم التشغيل، فيما أتى الثالث على وحدة الإطلاق.

وأوضح الفيديو تفاصيل المنطقة المستهدفة، مشيرا إلى أنها تتبع الوحدة 869 المسؤولة عن الجمع الحربي (المعلوماتي) على الحدود اللبنانية، وتقوم بتشغيل منطاد من نوع “سكاي ستار 330” (skystar 330) الذي يقوم بعمليات استخباراتية متوسطة المدى.

وتناول المقطع عملية الاستطلاع التي سبقت الاستهداف والإنزال، موضحا أن المنطاد تم رفعه لسد ثغرة استخبارية في وادي الدلم بعد تدمير المقاومة اللبنانية تجهيزات “تلة الكوبرا” التجسسية.

وبعد عملية قصف وحدة الإدارة والتحكم أظهر الفيديو خروج المنطاد عن السيطرة وهبوطه في جنوب لبنان.