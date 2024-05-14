الأربعاء 6 ذو القعدة 1445 ﻫ - 15 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. حزب الله ينشر تفاصيل العملية المركبة لاستهداف بالون التجسس وإدارته

منذ 9 ثواني
حزب الله ينشر تفاصيل العملية المركبة لاستهدف بالون التجسس وإدارته

حزب الله ينشر تفاصيل العملية المركبة لاستهدف بالون التجسس وإدارته

A A A
طباعة المقال

أعلن حزب الله بعد ظهر (الثلاثاء 14-5-2024) عن استهداف منطاد تجسسي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي فوق ‏مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان.

وأضح الحزب في بيانه، أنه وبعد تحديد مكان إدارة المنطاد التجسسي ‏والتحكم به، استهدفت الأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف عائدة للمنطاد بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها ‏المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح. ‏

كما نشر الإعلام الحربي لحزب الله مقطع فيديو يظهر عملية استهداف وحدة إدارة أحد مناطيد التجسس الإسرائيلية في مستوطنة أدميت شمالي فلسطين المحتلة والسيطرة عليه.

وأظهرت اللقطات استهداف الوحدة وطاقم تشغيلها بـ3 صواريخ محمولة على الكتف، حيث أصاب الأول وحدة إدارة والتحكم، وأصاب الثاني طاقم التشغيل، فيما أتى الثالث على وحدة الإطلاق.

وأوضح الفيديو تفاصيل المنطقة المستهدفة، مشيرا إلى أنها تتبع الوحدة 869 المسؤولة عن الجمع الحربي (المعلوماتي) على الحدود اللبنانية، وتقوم بتشغيل منطاد من نوع “سكاي ستار 330” (skystar 330) الذي يقوم بعمليات استخباراتية متوسطة المدى.

وتناول المقطع عملية الاستطلاع التي سبقت الاستهداف والإنزال، موضحا أن المنطاد تم رفعه لسد ثغرة استخبارية في وادي الدلم بعد تدمير المقاومة اللبنانية تجهيزات “تلة الكوبرا” التجسسية.

وبعد عملية قصف وحدة الإدارة والتحكم أظهر الفيديو خروج المنطاد عن السيطرة وهبوطه في جنوب لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    صور وفيديو.. غارة إسرائيليّة تستهدف سيارة في مدينة صور
    النائب بلال الحشيمي
    الحشيمي: معالجة موضوع النازحين بشكل عشوائي يؤثر سلبا على البلد
    النائب إيهاب مطر
    النائب مطر لـ"صوت بيروت": لضرورة البدء بتنظيم ملف اللجوء في لبنان استعداداً لعملية العودة الآمنة

    الأكثر قراءة

    وزارة الشؤون الاجتماعية
    خبر سار للمستفيدين من برنامج أمان
    عناصر من قوى الأمن
    صورة.. اختلف مع زوجته فرمى أولاده الأربعة عند دوار الليلكي في بيروت!
    صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
    بشار وماهر الأسد يتحدان ضد طهران!