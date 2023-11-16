فيديو.. "حزب الله" ينشر مشاهد من استهداف مواقع تابعة لجيش الاحتلال

صدر عن “حزب الله” بيان أعلن فيه أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة”، ‏استهدف مقاتلوه مساء اليوم الخميس، دبابة ميركافا ‏لقوات الاحتلال الصهيوني قرب ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وتم إصابتها بشكلٍ ‏مباشر.

كما نشر الإعلام الحربي في “حزب الله” فيديو تضمن مشاهد من عملية استهدافه لعدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية – الفلسطينية، بالأسلحة المناسبة.

كان “حزب الله” أعلن في بيان أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة”، استهدف مقاتلوه عند الساعة 16:05 من عصر اليوم الخميس موقع جل العلام بالصواريخ الموجهة ‏وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الإعلام الحربي في “حزب الله”، استهداف تجمع لقوة مشاة إسرائيلية على تلة الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

كذلك أعلن حزب الله أنه استهدف موقع ‏مسكاف عام، وموقع ‏بياض بليدا، وثكنة ‏يفتاح، وموقع المطلة، وموقع هرمون بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة.