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فيديو.. حزب الله يوثق إسقاط المسيرة الإسرائيلية "هرمز 450"

منذ 51 دقيقة
حزب الله يوثق إسقاط المسيرة الإسرائيلية "هرمز 450"

حزب الله يوثق إسقاط المسيرة الإسرائيلية "هرمز 450"

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نشر الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش الإسرائيلي من نوع “هرمز 450 – زیك” فوق الأراضي اللبنانية.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت متأخر من مساء الأحد أن مقاتليه أسقطوا طائرة إسرائيلية مسيرة كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان إن الطائرة التي أُسقطت فوق منطقة العيشية وهي من طراز “هرمز 450″، كانت تقوم باعتداءاتها على أهلنا الشرفاء والصامدين.‏

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن صاروخ أرض-جو أطلق من جنوب لبنان نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو حلقت في سماء لبنان وأصابها لتسقط داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن طائرات حربية أغارت على الموقع الذي أطلق الصاروخ من داخله.

 

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