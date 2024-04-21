الأحد 12 شوال 1445 ﻫ - 21 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. حزب الله يوثق استهدافه "همر" إسرائيلية في المطلة

منذ 39 دقيقة
حزب الله يستهدف آلية عسكرية إسرائيلية في مستوطنة المطلة

حزب الله يستهدف آلية عسكرية إسرائيلية في مستوطنة المطلة

A A A
طباعة المقال

أعلن حزب الله (الأحد 21-4-2024) استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في مستوطنة المطلة قرب الحدود الجنوبية للبنان.

وبث الإعلام الحرب للحزب مقطع فيديو يوثق استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع هامر.

كما أعلن حزب الله الأحد استهداف نقاط انتشار جنود للجيش الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان ومبنى يستخدمه الجنود في مستوطنة شوميرا شمالي إسرائيل بالأسلحة المناسبة.

وأفاد الحزب أيضا أنه استهدف “التجهيزات التجسسية المستحدثة التي جرى رفعها في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها”، وفق البيانات.

كما أعلن استهداف “مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، ردا على اعتداءات على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بإصابته بمسيرة حزب الله على عرب العرامشة
    سفير المملكة المتحدة إلى لبنان "هاميش كويل" والشيخ بهاء رفيق الحريري
    سفير المملكة المتحدة إلى لبنان يستقبل الشيخ بهاء الحريري
    زياد أسود
    زياد أسود للرئيس عون: صهرك بطول لسانه يشوه الوقائع!

    الأكثر قراءة

    قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    بين إيران وإسرائيل.. "نيران صديقة"!
    رئيس بلدية هيتلا يروي حادثة الاعتداء عليه.. اليكم التفاصيل
    حارة حريك
    حادث صدم ومطاردة في حارة حريك.. ماذا يجري؟