فيديو.. حزب الله يوثق استهدافه "همر" إسرائيلية في المطلة

أعلن حزب الله (الأحد 21-4-2024) استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في مستوطنة المطلة قرب الحدود الجنوبية للبنان.

وبث الإعلام الحرب للحزب مقطع فيديو يوثق استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع هامر.

كما أعلن حزب الله الأحد استهداف نقاط انتشار جنود للجيش الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان ومبنى يستخدمه الجنود في مستوطنة شوميرا شمالي إسرائيل بالأسلحة المناسبة.

وأفاد الحزب أيضا أنه استهدف “التجهيزات التجسسية المستحدثة التي جرى رفعها في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها”، وفق البيانات.

كما أعلن استهداف “مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، ردا على اعتداءات على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية”.