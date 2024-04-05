فيديو.. حزب الله يوثق استهداف جنوداً إسرائيليين في المطلة

بث الإعلام الحربي لحزب الله مقطع فيديو يوثق هجوماً نفذه مقاتلو الحزب على آلية ‏عسكرية إسرائيلية عند بوابة موقع المطلة بصاروخ موجه.

وقال الحزب في بيانه “‏استهدف ‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:50) من صباح يوم الجمعة 05-04-‌‏2024 آليةً ‏عسكرية عند بوابة موقع المطلة بصاروخ موجه، فأصابها إصابةً مباشرة وأدى إلى تدميرها وإيقاع ‏طاقمها بين قتيلٍ وجريح”.

كما أعلن الحزب عن استهداف تحرك لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وتحقيق ‏إصاباتٍ مؤكدة.‏

وأعلن الحزب مساء الخميس، استهداف مقر قيادة كتيبة “ليمان” الإسرائيلية في الجليل الغربي بالمدفعية.

فيما شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات مارون الراس، وعيناتا ويارون جنوبي لبنان، كما تعرض محيط عدة بلدات حدودية لقصف مدفعي إسرائيلي.

من ناحية أخرى، ضحايا وخسائر، كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الخميس عن آثار المواجهات مع إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قائلا إنها تسببت في نزوح حوالي 100 ألف لبناني في الجنوب، ومقتل 313، بينهم 66 مدنيا، ونحو ألف جريح”.

وقال ميقاتي، خلال جلسة لمجس الوزراء “الكارثة الكبرى هي في الأضرار بالقطاع الزراعي، فهناك 800 هكتار (الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع) تضررت بشكل كامل، وفُقد ت أعداد كبيرة من رؤوس الماشية، كما فقد حوالي 75% من المزارعين مصدر دخلهم النهائي.

ورأى ميقاتي وجوب أن تعلن الحكومة منطقة الجنوب منكوبة زراعيا، خصوصا أن المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة. والأمر ذاته ـحسب ميقاتي- ينسحب على القطاع التربوي، فهناك حوالى 75 مدرسة مغلقة نهائيا، ناهيك عن ملف إعادة إعمار ما تهدم، وأولوية البحث عن مصادر التمويل.