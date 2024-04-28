فيديو.. حزب الله يوثق استهداف مستوطنة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا

بث الإعلام الحربي لحزب الله مساء (الأحد 28-4-2024)، مشاهد من عملية استهداف مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها شمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة مبنى بأضرار بعد سقوط صاروخ مضاد للدروع من لبنان على بلدة شتولا بالجليل الأعلى.

في المقابل، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة بين رامية والصالحاني في جنوب لبنان.

وكان الإعلام الحربي لحزب الله قد بث صباح الأحد مشاهد من عملية استهداف مقر القيادة وتموضع قوات للكتيبة 51 التابعة للواء غولاني في الجيش الإسرائيلي بمستوطنة المنارة.

وأشار الحزب إلى أن الهجوم المركب والذي تم بصواريخ موجهة ومسيرات انقضاضية جاء ردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا بلدتي كفركلا وكفرشوبا.