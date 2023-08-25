فيديو.. حقيقة ما جرى الليلة في مستشفى المقاصد

تطور إشكال بين ذوي مريضة ميسنة وإدارة مستشفى المقاصد إلى توتر وإشكال كبير تبعة استعانة إدارة المستشفى بالجيش اللبناني الذي نفذ عمليات دهم وتوقيفات في منطقة الطريق الجديدة.

وقد كشف الصحافي الاستقصائي صلاح فتوح، تفاصيل ما جرى، حيث تقرر خروج سيدة عجوز من المستشفى بعد أن تم بتر قدميها و هي تحت التأثير الكامل للمسكنات التي جعلتها فاقدة للوعي، اصطدم ذويها بقرار صندوق المحاسبة في المستشفى الذي قضى بحجزها حتى سداد كامل المبلغ و الذي تجاوز أربعة آلاف دولار فلم يكن من ذويها الا أن جاهدوا لتأمين ما يقارب نصف المبلغ ولكن هذا لم يرضي إدارة مستشفى المقاصد و اتخذوا قرار حجز السيدة العجوز المريضة الأمر الذي لم يستطع أهل المريضة السكوت عليه فأخرجوا مريضتهم بالقوة دون دفع المبلغ المطلوب، الأمر الذي لم يرض إدارة المقاصد في ظل الغياب التام لوزارة الصحة و أي جهة ضامنة أخرى فما كان من إدارة المقاصد إلا أن استعانة بقوة من الجيش و على الفور بدأت المداهمات لمنازل ذوي المريضة، الأمر الذي استفز شباب المنطقة من سوء التعامل المستمر من قبل مستشفى المقاصد تجاه أهل بيروت خصوصا و جميع المرضى ، فعمدوا الى قطع الطرقات كنوع من الضغط على المستشفى و لوقف المداهمات لمنازل الشباب.

الجدير ذكره أن نفس المستشفى من كانت قد حجزت جثة لسيدة ثمانينية و ذلك لعدم تمكن ذويها من دفع فاتورة براد الموتى التي بلغت ثلاثة آلاف دولار.

قطع طريق كورنيش المزرعة في هذه الأثناء pic.twitter.com/vLNWB9ZLAf — Rabih Moustafa (@23Rabih) August 25, 2023