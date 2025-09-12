فيديو.. رسالة من أدرعي لـ3 من إعلاميي حزب الله!

في منشور له على “إكس” وهو يظهر في بلدة كفركلا الحدودية، كتب الناطق باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، “من أمام كفركلا في جنوب لبنان كم كنت أتمنى أن أرى وجوه ثلاثة عناتر أتحفونا في الماضي بعنترياتهم واستعراض قوتهم”.

وتابع، “أتذكرون علي شعيب، وعلي مرتضى، وحسين مرتضى؟ كانوا يقفون هنا يرشقون الحجارة على الجدار ويصورون مشاهد بطولية وهمية”.

وقال: “فأين هم اليوم؟ هؤلاء لم يمثلوا سوى غطرسة حزب الله، الذي جرّ بلدًا كاملًا إلى الخراب مقابل مقاطع جوفاء. انتهت اللقطة، انتهت المسرحية الوهمية”.

وختم: “بدك كرامة تحكي فيهم”.

من أمام كفركلا في جنوب لبنان كم كنت أتمنى أن أرى وجوه ثلاثة عناتر أتحفونا في الماضي بعنترياتهم واستعراض قوتهم.

أتذكرون علي شعيب، وعلي مرتضى، وحسين مرتضى؟ كانوا يقفون هنا يرشقون الحجارة على الجدار ويصورون مشاهد بطولية وهمية.

فأين هم اليوم؟ هؤلاء لم يمثلوا سوى غطرسة حزب الله، الذي… pic.twitter.com/kUiTlEeGXp — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 12, 2025