فيديو يعرض لأول مرة.. "كتائب القسام" توثّق قصفها مواقع إسرائيلية من جنوب لبنان

نشرت “كتائب القسام” مشاهد من إطلاقها رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع وثكنات العدو شمال فلسطين المحتلة.

ويظهر في التسجيل إطلاق دفعات كبيرة من الصواريخ من مرابض أرضية صوب مواقع ومستوطنات للاحتلال شمال فلسطين المحتلة، في إطار مساندة المقاومة في قطاع غزة.

وكانت “كتائب القسام” قد قصفت الإثنين الماضي مواقع ومقرّات لقوات الاحتلال شمال فلسطين المحتلّة، انطلاقاً من جنوب لبنان.

وقالت “القسام” في بيانٍ سابق، إنها قصفت من جنوب لبنان “مقر قيادة اللواء الشرقي 769، معسكر جيبور، شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية مركزة؛ رداً على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها القسام مواقع إسرائيلية، فقد أعلن مرارا منذ الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قصفه مواقع لجيش الاحتلال على الحدود مع لبنان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، تحدثت الأسبوع الماضي عن دمار هائل طال إحدى المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية، تزامنا مع رشقات صاروخية متواصلة صوب مواقع الاحتلال، حيث يكثف حزب الله وفصائل أخرى لبنانية وفلسطينية قصفه لمواقع على الحدود.