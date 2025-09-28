فيديو.. سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان!

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شن عصر اليوم سلسلة غارات، مستهدفا المنطقة الواقعة بين اطراف سهل الميدنة كفررمان والجرمق.

والقت الطائرات المغيرة عدة صواريخ جو ارض احدث انفجارها دويا هائلا تردد في ارجاء المنطقة.

كما أفادت “الوكالة” بأن مسيرة اسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة حومين الفوقا.

وألقى الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم منشورات تحريضية في محيط مصنع للحجارة والباطون في بلدة الضهيرة الحدودية.

وكانت دبابة ميركافا متمركزة في الموقع المستحدث في جبل بلاط أطلقت قذائف باتجاه أطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب بعيد منتصف ليل أمس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة.