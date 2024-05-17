فيديو.. سلسلة غارات عنيفة على الجنوب وآخرها دمّرت مبنى

نفّذ طيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدد من القرى في جنوب لبنان. ومؤخراً، تسببت الغارة الاسرائيلية على بلدة كفرحمام بتدمير مبنى مؤلف من ثلاث طبقات.

وفي الميدان، افتتح “حزب الله” عمليّاته باكراً اليوم، إذ دوّت صفّارات الإنذار عند ساعات الصباح الأولى في أكثر من 15 موقعاً في الجليل الأعلى خشية تسلّل مسيّرات من لبنان.

وبعد وقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي “اعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان فوق البحر، وانفجار أخرى بمنطقة جعتون في الجليل الغربي”.

وفي بيانه الأول لليوم، أعلن “حزب الله” “تنفيذ هجوم جويّ بعددٍ من المسيّرات الانقضاضية على المقرّ المُستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية 411 في جعتون، حيث استهدفت خيمَ استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، فأصابت أهدافها ‏بدقة، وأوقعت عدداً منهم بين قتيلٍ وجريح”، وذلك ردّاً على عملية الاغتيال الإسرائيلية في قانا بالأمس.