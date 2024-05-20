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فيديو.. شهداء ودمار واسع جراء غارات إسرائيلية وسط الناقورة

منذ 47 دقيقة
آثار الدمار في الناقورة

آثار الدمار في الناقورة

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شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل ظهر الاثنين (20-5-2024) غارتين متتاليتين على حي سكني وسط الناقورة وميس الجبل مما أدى لسقوط 4 شهداء إضافة لعدد من الجرحى.

وأدت الغارات لتدمير منزلين وإصابة منازل أخرى بأضرار واسعة.

ثم اغارت مسيّرة على محيط تواجد فريق من الدفاع المدني في الهيئة الصحية وافيد عن اصابة أحد المدنيين نقلته كشافة الرسالة الاسلامية الى أحد مستشفيات المنطقة.

واستهدف الجيش الاسرائيلي ايضا اطراف الناقورة (حامول) بالقذائف المدفعية.

كما شنّ الطيران الحربي غارة على بلدة العديسة في محيط “البانوراما”.

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