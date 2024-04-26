فيديو.. شهيدان بقصف مسيرة إسرائيلية لسيارة في ميدون بالبقاع الغربي

استهدفت مسيرة إسرائيلية بعد ظهر (الجمعة 26-4-2024)، سيارة مدنية على طريق ميدون – السريرة في البقاع الغربي شرقي لبنان.

ووفقاً للمعلومات الأولية فقد سقط شهيدان كانا متواجدين داخل السيارة المستهدفة.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي قد استهدف بلدات طيرحرفا، وعيتا الشعب وحانين. واستهدفت الغارتين على بلدتي طيرحرفا وعيتا الشعب منزلين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف، حيث تم اجلاء جريح جراء الغارة على طيرحرفا.

وصباح اليوم الجمعة، استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي الضهيره، واطراف علما الضهيرة. كما تعرضت أطراف بلدة شبعا وكفرشوبا وحلتا خلال ساعات الفجر وصباح اليوم لاكثر من 150 قذيفة اسرائيلية. سبق ذلك سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي أدت الى تدمير منزل في شبعا ومنزلين في كفرشوبا واضرار في اكثر من 35 منزلًا.