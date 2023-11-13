فيديو.. شهيدين جراء غارة إسرائيلية على عيناثا جنوب لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية معادية، أحد البيوت في عيناثا جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة ثالث.

وعلى الفور توجهت فرق الإسعاف التابعة لجمعية الرسالة إلى المكان، حيث تم نقل الشهيدين والجريح الى مستشفى صلاح غندور.

وتسيطرُ أجواء التوتر على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة في هذه الأثناء، في وقتٍ أعلن فيه “حزب الله” ظهر اليوم، استهداف قوّة مُشاة إسرائيليّة في موقع الضهيرة العسكري بالصواريخ.

وفي وقتٍ سابق، أعلن جيش العدو إستهداف خلية مُسلحة داخل لبنان، زاعماً أن هذه الخطوة جاءت رداً على إطلاق قذيفتي هاون سقطتا بمنطقة مفتوحة داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة، من دون وقوع إصابات.

بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيليّة إنه جرى رصدُ إطلاق 18 صاروخاً باتجاه منطقة عرب العرامشة المُحاذية للبنان، موضحة أن جميع القذائف سقطت في مناطق مفتوحة.

وتزامناً مع التوتر القائم، أفادت تقارير إسرائيليّة بأنه جرى الطلب من سكان المستوطنات الحدودية مثل المالكية، يفتاح، يارو، برعام، ساسا، أفيفيم ونتوعا، الدخول إلى الأماكن المُحصنة إثر الإشتباك بتسلُّل طائرة من دون طيار من لبنان.