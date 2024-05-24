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فيديو.. شهيد في غارة إسرائيلية على ميس الجبل بجنوب لبنان

منذ 55 دقيقة
غارة إسرائيلية على ميس الجبل بجنوب لبنان

غارة إسرائيلية على ميس الجبل بجنوب لبنان

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استهدفت غارة إسرائيلية (الجمعة 24-5-2024) منزلاً في ميس الجبل بجنوب لبنان، مما أدى لسقوط شهيد وفق المعلومات الأولية.

كما شنت طائرة مسيرة إسرائيلية قبل ظهر الجمعة غارة استهدفت سيارة رابيد كانت متوقفة عند مدخل بلدة حناويه في قضاء صور.

وأفادت المعلومات بعدم سقوط إصابات جرّاء الغارة، التي أدّت إلى اشتعال الآلية بالكامل. وقد عملت فرق الدفاع المدني على إخماد النيران.

ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الواحدة الا ثلثا من بعد الظهر عدوانا جويا حيث شن غارة على بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل. كما شن غارة بعد الظهر على وسط بلدة ميس الجبل.

الى ذلك، اطلق الجيش الاسرائيلي صباحا، صواريخ اعتراضية فوق قرى القطاع الغربي، وصل صداها الى صور.

من ناحية أخرى، أعلن حزب الله استهداف التجهيزات التجسسية في موقع بياض بليدا وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

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