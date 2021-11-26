فيديو “صادم” لنزلاء من سجن رومية.. وقوى الأمن توضح

صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ــــــ شعبة العلاقات العامة بيان جاء فيه: “تتداول بعض المواقع فيديو لنزلاء بحالة غضب في سجن رومية، قام بعضهم بجرح انحاء من جسمهم”.

وأضاف, “يهمنا ان نوضح انه بتاريخ الامس، ضبط احد العناصر في مبنى المحكومين هاتفا مع احد النزلاء ما أدى الى رد فعل، فجرح 6 منهم اجسامهم بجروح سطحية. عاد الهدوء بعد فترة قصيرة وعولج المصابون”

وكان نزلاء من أحد مباني سجن رومية، قد نشروا مقطع فيديو على وسائل التواصل، يظهر فيه بعض السجناء وقد غطتهم الدماء، وادعوا أنهم تعرضوا لسوء معاملة من القوى الأمنية.