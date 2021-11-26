الخميس 10 ذو القعدة 1443 ﻫ - 9 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو “صادم” لنزلاء من سجن رومية.. وقوى الأمن توضح

26 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2021 7:02 مساءً
سجن رومية

سجن رومية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ــــــ شعبة العلاقات العامة بيان جاء فيه: “تتداول بعض المواقع فيديو لنزلاء بحالة غضب في سجن رومية، قام بعضهم بجرح انحاء من جسمهم”.

وأضاف, “يهمنا ان نوضح انه بتاريخ الامس، ضبط احد العناصر في مبنى المحكومين هاتفا مع احد النزلاء ما أدى الى رد فعل، فجرح 6 منهم اجسامهم بجروح سطحية. عاد الهدوء بعد فترة قصيرة وعولج المصابون”

وكان نزلاء من أحد مباني سجن رومية، قد نشروا مقطع فيديو على وسائل التواصل، يظهر فيه بعض السجناء وقد غطتهم الدماء، وادعوا أنهم تعرضوا لسوء معاملة من القوى الأمنية.

 

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصيدليات
    أحد الجناة في الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في قبضة الأمن
    أصحاب المولدات
    هل يكون هذا الحلّ للاستغناء عن المولّدات؟
    الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان
    تهديد جديد.. جنرال إسرائيلي يتحدث عن “مزبلة حزب الله – إيران الفاشلة”!!