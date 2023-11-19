الأحد 5 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 19 نوفمبر 2023 |
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فيديو صادم.. منازل وسوبرماركت و"باركينغ" تحولوا إلى مستنقعات وأنهر!

منذ 11 دقيقة
الطرقات تغرق بمياه الأمطار

الطرقات تغرق بمياه الأمطار

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تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت في صور ومنطقتها بوقوع انهيارات لا سيما في منطقتي العباسية وطورا، ما أدى إلى أضرار مادية في مبنى عجمي وكاليري طارق شور وصالة ابراهيم دبوق.

كما غمرت مياه الأمطار الشوارع في مناطق صور، طريق طيردبا معركة، المساكن الشعبية ومدخل جل البحر في صور، وتحولت الشوارع إلى مستنقعات وأنهر. كما قطعت بعض الطرقات بسبب حرف المياه للحجارة والحصى.

وعلى أثره، قامت فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية وبلديات المنطقة بفتح العبارات وجرفت الحجارة والأتربة من جراء العاصفة.

وفي صيدا، أدّت الأمطار التي تساقطت صباح اليوم إلى تحويل عدد من طرق مدينة صيدا إلى برك ومستنقعات وجرف النفايات والوحول، ما أدى إلى انسداد مجاري المياه وعملت فرق الطوارىء والأشغال في بلدية صيدا على إعادة فتح مجاري المياه وإزالة النفايات منها لا سيما عند الأوتوستراد الشرقي وطريق الحسبة.

هذا وأغرقت مياه الأمطار الطابق السفلي من سوبرماركت توفير في كفر رمان، وظهرت المواد الغذائية والبضاعة المخزّنة في هذا الطابق تطفو على سطح المياه التي تجمّعت في المتجر.

كما انتشر فيديو على مواقع التواصل يظهر غرق موقف للسيارات، فيما الأهالي مستاؤون بسبب الإهمال الرسمي الحاصل على كل الصعد.

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