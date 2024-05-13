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فيديو.. صاروخ حزب الله يستهدف دبابة ميركافا في ثكنة يفتاح الإسرائيلية

منذ 9 دقائق
صاروخ حزب الله يستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية

صاروخ حزب الله يستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية

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أعلن حزب الله ظهر (الاثنين 13-5-2024) استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية عند خروجها من مخبئها في ثكنة يفتاح.

وأوضح الحزب أنه تم استهداف الدبابة بصاروخ موجه ‌أصابها بشكل مباشر وتم تدميرها وقتل وجرح طاقمها. ‏

ونشر الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف الميركافا في ثكنة يفتاح.

وكان حزب الله قد أعلن صباح الاثنين أنه شن هجوماً جوياً ‏بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على خيم استقرار ومنامة ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل وأصابت أهدافها ‏بشكل مباشر.

ونشر الإعلام الحربي لحزب الله مقطع فيديو يوق العملية التي أوقعت وفق بيان الحزب “ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح”.‏

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