فيديو.. صاروخ حزب الله يستهدف دبابة ميركافا في ثكنة يفتاح الإسرائيلية

أعلن حزب الله ظهر (الاثنين 13-5-2024) استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية عند خروجها من مخبئها في ثكنة يفتاح.
وأوضح الحزب أنه تم استهداف الدبابة بصاروخ موجه أصابها بشكل مباشر وتم تدميرها وقتل وجرح طاقمها.
ونشر الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف الميركافا في ثكنة يفتاح.
وكان حزب الله قد أعلن صباح الاثنين أنه شن هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على خيم استقرار ومنامة ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الموقع المستحدث لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل وأصابت أهدافها بشكل مباشر.
ونشر الإعلام الحربي لحزب الله مقطع فيديو يوق العملية التي أوقعت وفق بيان الحزب “ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح”.