فيديو.. صواريخ حزب الله الموجهة تضرب الكتيبة 51 التابعة للواء غولاني الإسرائيلي

بث الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف مقر القيادة وتموضع قوات للكتيبة 51 التابعة للواء غولاني في الجيش الإسرائيلي بمستوطنة المنارة.

وأشار الحزب إلى أن الهجوم المركب والذي تم بصواريخ موجهة ومسيرات انقضاضية جاء ردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا بلدتي كفركلا وكفرشوبا.

كما أعلن حزب الله قصف مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين.

من ناحية أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت خلال ساعات الليل على أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة مارون الراس بجنوب لبنان، كما أغارت طائرات حربية على بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة طير حرفا، ومبنى عسكري في منطقة يارين بجنوب لبنان.