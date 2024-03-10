فيديو.. عشرات صواريخ الكاتيوشا تمطر مستوطنة "ميرون"

أعلن حزب الله صباح الأحد 10-3-2024 عن قصف مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

ووفقاً لما جاء في بيان الحزب فإن هذه العملية تأتي رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم واستشهاد العائلة .

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إطلاق الصواريخ وأخرى تظهر، لحظة سقوط صواريخ على مستوطنة ميرون الإسرائيلية.

ومساء أمس السبت، استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في حي العين وسط خربة سلم، أدت إلى استشهاد عائلة من 4 اشخاص نازحة من بلدة بليدا، وجرح أكثر من 9 آخرين.

وأطلقت المقاتلات صاروخين من نوع جو- ارض في اتجاه المنزل، مما أدى إلى استشهاد الوالد من آل مرجي وزوجته الحامل من آل فقيه وولديهما وشخص آخر، وعملت فرق الإسعاف والإغاثة على انتشال جثامينهم ونقلها الى مستشفى تبنين الحكومي.

وأدت الغارة الى وقوع اكثر من 9 جرحى من سكان المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف عرف منهم: نور ماجد ، ملاك ماجد ، محمد صالح ، آلاء رفيق ايوب، مادلين زهير حيدر ، مروة سامر سعد ، سعد سامر سعد ، وزينب سامر سعد ونقلوا جميعهم الى مستشفى تبنين الحكومي أيضا.