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فيديو.. غارات إسرائيلية استهدفت منازل في بلدة ياطر

منذ 28 دقيقة
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2025 10:54 مساءً
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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شنت مروحية أباتشي غارتين على منزلين في بلدة ياطر، في وقت تشهد اجواء القرى والبلدات الحدودية في القطاع الغربي تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية المعادية.

وتواصلت بعدها الغارات مستهدفة المنازل التي تلقى اصحابها تهديدات، وجاء ذلك بعد غارة تحذيرية استهدفت ياطر بعد ورود اتصالات إلى قاطني 3 منازل في البلدة تنذرهم بضرورة الاخلاء لأن الجيش الاسرائيلي بصدد قصفها.

وتبلغ الجيش اللبناني واليونيفيل بالاتصال وعملا على المتابعة.

من زاوية آخرى شهدت الاجواء اللبنانية منذ الظهر تحليقا مكثفا للطيران الحربي الاسرائيلي على علو متوسط.

وافيد عصرا عن تحليق مسيرة معادية على علو منخفض فوق مدينة صور ومحيطها، بشكل متواصل.

وسبق ذلك تحليق كثيف للطيران الحربي فوق منطقة جزين وعلى علو منخفض.

كما اغارت مسيرة معادية على محيط المدرسة الرسمية في بلدة راميا.

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