السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
فيديو.. غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف المصيلح جنوب لبنان!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2025 7:33 صباحًا
من الغارات الاسرائيلية على المصيلح جنوب لبنان

من الغارات الاسرائيلية على المصيلح جنوب لبنان

شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عشرات الغارات العنيفة على منطقة “المصيلح”، محدثة انفجارات هزت أرجاء واسعة في بلدات جنوب لبنان.

وقد نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 10 غارات مستهدفاً محيط أوتوستراد المصيلح- النجارية والوادي المحاذي له، ما تسبب بدمار هائل بعدد من المنشآت الصناعية.

وبحسب المعطيات، فإن المكان المستهدف فيه جرافات.

ووثقت مقاطع فيديو، تداولها ناشطون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظات وقوع الغارات والانفجارات الضخمة التي تسببت بها، وأدت لوقوع حرائق هائلة.

بالتزامن مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن “سلاح الجو شن هجومًا على بنى تحتية تابعة لحزب الله كانت تُستخدم لتخزين معدات هندسية استُعملت في إعادة تأهيل البنى التحتية في جنوب لبنان”.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن “حزب الله يواصل محاولاته لإعادة تأهيل البنى التحتية في جميع أنحاء لبنان، بينما يعرِّض المدنيين اللبنانيين للخطر ويستخدمهم كدروع بشرية”.

وشدد على أن “وجود هذه الأدوات ونشاط حزب الله في المنطقة يُشكل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل من أجل حماية دولة إسرائيل”.

