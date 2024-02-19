فيديو.. غارات عنيفة تستهدف منطقة الغازية قرب صيدا بجنوب لبنان

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جويّة، اليوم الاثنين 19 فبراير/شباط 2024، استهدفت منطقة الغازية قرب صيدا في جنوب لبنان.

وقد استهدفت الغارات عدداً من المواقع في بلدات “ميس الجبل والغارية” أسفرت عن دماراً واسعاً، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

وفي المعلومات الأولية فقد وقعت أربعة انفجارات نتيجة الغارات، اثنان منها في المنطقة الصناعية خلف مستشفى الراعي و وانفجاران بالقرب من الريجي امام سوبر ماركت التوفير و حتى الان لم نبلغ عن وجود إصابات.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجارات في سهل الغازية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على علو منخفض.

في المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الطائرات استهدفت بنية تحتية لحزب الله في هجوم الغازية قرب صيدا.

وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل لحظة استهداف الطائرات لكلا البلدتين، والتي بيّنت حجم الخوف والهلع لدى الأهالي.

وجاءت الغارات بعد وقوع إصابات في الجيش الإسرائيلي إثر استهداف حزب الله موقع بركة ريشا الإسرائيلي.