الأثنين 9 شعبان 1445 ﻫ - 19 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. غارات عنيفة تستهدف منطقة الغازية قرب صيدا بجنوب لبنان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 19 - فبراير - 2024 5:57 مساءً
انفجار

انفجار

A A A
طباعة المقال

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جويّة، اليوم الاثنين 19 فبراير/شباط 2024، استهدفت منطقة الغازية قرب صيدا في جنوب لبنان.

وقد استهدفت الغارات عدداً من المواقع في بلدات “ميس الجبل والغارية” أسفرت عن دماراً واسعاً، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

وفي المعلومات الأولية فقد وقعت أربعة انفجارات نتيجة الغارات، اثنان منها في المنطقة الصناعية خلف مستشفى الراعي و وانفجاران بالقرب من الريجي امام سوبر ماركت التوفير و حتى الان لم نبلغ عن وجود إصابات.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجارات في سهل الغازية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على علو منخفض.

في المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الطائرات استهدفت بنية تحتية لحزب الله في هجوم الغازية قرب صيدا.

وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل لحظة استهداف الطائرات لكلا البلدتين، والتي بيّنت حجم الخوف والهلع لدى الأهالي.

وجاءت الغارات بعد وقوع إصابات في الجيش الإسرائيلي إثر استهداف حزب الله موقع بركة ريشا الإسرائيلي.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع: التذرع بالوضع العسكري في جنوب لبنان لإكمال شلل البلد ليس مقبولًا
    طقس لبنان
    المنخفض الجوي في لبنان إلى انحسار.. إليكم توقعات الطقس
    مروان حمادة
    مروان حمادة: سياحة ميقاتي الديبلوماسية لا تجدي نفعاً.. وتوتال الفرنسية خائفة!

    الأكثر قراءة

    الحدود اللبنانية الجنوبية
    خلافٌ بين إيران و"الحزب" حول التصعيد في الجنوب
    صاروخ ألماس يستهدف دبابة إسرائيلية
    فيديو.. موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل خطيرة عن صاروخ حزب الله "ألماس"
    صورة من مقطع الفيديو
    فيديو تحذيري من حزب الله لإسرائيل.. "من كريات شمونة إلى إيلات"!