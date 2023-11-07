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فيديو.. غارات عنيفة تهزّ الجنوب و"صوت بيروت" يُواكب التصعيد الإسرائيلي

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2023 10:56 مساءً
غارة إسرائيلية على سهل الخيام في جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على سهل الخيام في جنوب لبنان

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صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه مساء اليوم على جنوب لبنان، حيث نفذ سلسلة غارات على بلدات جنوبيّة ومنها خارج القرار 1701، وسمع دويّها في بلدات واقعة في قضاء صيدا.

فقد نفذ الطيران الحربي المعادي غارتين جديدتين على أطراف ياطر وكفرا وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها العدو القطاع الغربي.

وقد أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّ الغارة التي نفذها الطيران الحربي المعادي، على بلدة ياطر، قد استهدفت أحد منازل أبناء البلدة في الحي الشرقي، حيث أصابت الطبقة الثالثة منه، حيث نجت عائلة سورية نازحة تقيم في الطابق الأرضي، ولم يصب أحد منها بأذى. وقد عملت سيارات الدفاع المدني على نقل العائلة إلى مكان آخر.

كذلك شن طيران العدو الإسرائيلي غارة استهدفت محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة. فيما استهدفت غارة عنيفة سهل الخيام. وشنّ الطيران المعادي غارة على خراج بلدة شبعا.

كما استهدف طيران العدو أحراج اللبونة في الناقورة وأحراج الحدب في عيتا الشعب وأطراف كفركلا ومرتفعات شبعا وبلدة مروحين.

بينما طال القصف المدفعي المعادي بشكل عنيف محيط رامية وعيتا الشعب.

هذا وقام جيش الاحتلال مساء اليوم أيضًا، بعملية تمشيط واسعة لمحيط مواقعه الممتدة من الناقورة حتى رامية.

وقد واكب مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” تطورات الأوضاع في الجنوب، وتصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على البلدات الجنوبية.

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