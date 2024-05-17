فيديو.. غارات عنيفة قرب صيدا واستهداف مسؤول في حزب الله

نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي والمسيّرة غارات عنيفة على المنطقة الساحلية في الزهراني والعاقبية قرب صيدا، منها 5 غارات استهدفت النجارية، 2 على الحسينية و3 الخط البحري.

وأفادت معلومات العربية عن مقتل المسؤول في حزب الله حسين خضر مهدي في الغارة كما ووقوع عدد من الإصابات.

هذا ورأى العميد المتقاعد خالد حمادة أن الوضع الميداني يتطور لهجمات أعنف في الجنوب، مشيرًا إلى أن استمرار المعارك سيؤدي إلى مزيد من الضربات.

وأوضح حمادة، في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، أن “في غزة هناك تفاهمات وتصعيد، أما في لبنان فالإشتباكات مستمرة ولا محاولات للجمها”، لافتاً إلى “وجود وساطات سابقة جوهرها تطبيق الـ 1701 ولكن من الواضح أن ليس هناك موافقة من حزب الله على تطبيق القرار”.

كما شدّد حمادة على أن الجنوب مرشح لمزيد من العنف، مشيراً إلى سلسلة الغارات الإسرائيلية التي ضربت البقاع ما يعني أن إسرائيل تضرب في عمق لبنان.

واعتبر حمادة أن الحزب لن يستطيع فرض ربط الساحات الذي تريده إيران وفي لبنان هناك حدود يجب الالتزام بها.