فيديو.. غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً بثلاثة صواريخ في بلدة جويا- قضاء صور

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة، مساء اليوم الثلاثاء، استهدفت منزلاً بثلاثة صواريخ في بلدة جويا – قضاء صور، فيما يعتبر هذا الاستهداف هو الأول للبلدة منذ بدء الحرب.

وشنّ الطيرن الحربي الاسرائيلي، في وقتٍ سابق، غارتين استهدفتا بلدة عيتا الشعب والمنطقة الواقعة بين كفرا ودير عامص.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية القنابل المضيئة فوق بلدتَي حولا ومركبا.

من جهته، أعلن “حزب الله” استهداف “مستوطنة كفربلوم بعشرات صواريخ الكاتيوشا”، وذلك ردّاً على الغارة الأخيرة التي نفّذها الطيران الإسرائيلي على بلدة كفرا، مساء اليوم، وأدّت إلى سقوط ثلاثة جرحى من المدنيين.

كما استهدف “حزب الله” “مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابتها مباشرة”، إضافة إلى قصف “موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية”.