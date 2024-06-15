السبت 9 ذو الحجة 1445 ﻫ - 15 يونيو 2024 |
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فيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية على طريق "بنت جبيل - عيترون"

منذ 6 دقائق
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شنت مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت دراجة نارية على طريق “بنت جبيل – عيترون” في جنوب لبنان أدت إلى استشهاد شاب فلسطيني وسقوط جريح.

واشتعلت الدراجة النارية المستهدفة إلى جانب الطريق، قبل أن تعمل فرق الدفاع المدني على إطفائها.

من ناحية أخرى، أعلن حزب الله اليوم في بيان انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويّا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر وحدة المراقبة الجويّة ‏وإدارة العمليات الجويّة في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة وأصابوا جزءًا من تجهيزاته وراداراته ودمّروها.‏”

وأفيد عن إصابة سيدة برصاصة جراء التمشيط الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على الوزاني وتم نقلها إلى مستشفى مرجعيون.

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