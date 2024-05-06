فيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف مرآب شاحنات في بلدة السفري وتصيب ثلاثة مدنيين

في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على مرآب للشاحنات في بلدة السفري شرقي الطريق الدولي بين رياق وبعلبك، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح طفيفة.

و أفادت التقارير بأن الغارة تسببت في تضرر شاحنة وآليات مدنية، وتدمير المبنى المستهدف. تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث.

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غارة اسرائيلية معادية فجراً استهدفت مبنى في بلدة السفري البقاعية .. التفاصيل على الرابط: https://t.co/WXmBXNasY0 pic.twitter.com/Yvfh4r2qqC — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 6, 2024