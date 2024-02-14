فيديو.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، غارة بصاروخين استهدفا منطقة “حي المسلخ” في النبطية جنوب لبنان.

وتوجهت فرق الإسعاف لنقل الجرحى والمصابين، فيما وُجهت دعوات لإخلاء المكان المستهدف في النبطية لأن المبنى مهدّد بالانهيار.

كما أفادت مصادر صحفية عن تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض في أجواء الجنوب، لا سيما أجواء منطقة صور.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب نحو 10 آخرين في قصف إسرائيلي لقرى في جنوب لبنان ضمن تكثيف إسرائيل قصفها ردا على إطلاق صواريخ من لبنان.

وقال المصدران إن امرأة وطفليها لاقوا حتفهم في قصف إسرائيلي لقرية الصوانة. وقالت حزب الله إن قصفا لبلدة أخرى أسفر عن مقتل أحد مقاتليها.

وقالت المصدران إن 11 شخصا أصيبوا في أنحاء الجنوب وإن حجم الأضرار “هائل”.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنه كان يرد على إطلاق صواريخ عبر الحدود من لبنان. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن وابل صواريخ انطلق من لبنان أدى إلى مقتل امرأة إسرائيلية وأصاب أيضا قاعدة عسكرية وعدة أشخاص اليوم الأربعاء.