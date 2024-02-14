الأربعاء 4 شعبان 1445 ﻫ - 14 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

منذ 51 دقيقة
غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

A A A
طباعة المقال

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، غارة بصاروخين استهدفا منطقة “حي المسلخ” في النبطية جنوب لبنان.

وتوجهت فرق الإسعاف لنقل الجرحى والمصابين، فيما وُجهت دعوات لإخلاء المكان المستهدف في النبطية لأن المبنى مهدّد بالانهيار.

كما أفادت مصادر صحفية عن تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض في أجواء الجنوب، لا سيما أجواء منطقة صور.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب نحو 10 آخرين في قصف إسرائيلي لقرى في جنوب لبنان ضمن تكثيف إسرائيل قصفها ردا على إطلاق صواريخ من لبنان.

وقال المصدران إن امرأة وطفليها لاقوا حتفهم في قصف إسرائيلي لقرية الصوانة. وقالت حزب الله إن قصفا لبلدة أخرى أسفر عن مقتل أحد مقاتليها.

وقالت المصدران إن 11 شخصا أصيبوا في أنحاء الجنوب وإن حجم الأضرار “هائل”.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنه كان يرد على إطلاق صواريخ عبر الحدود من لبنان. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن وابل صواريخ انطلق من لبنان أدى إلى مقتل امرأة إسرائيلية وأصاب أيضا قاعدة عسكرية وعدة أشخاص اليوم الأربعاء.

    المزيد من أخبار لبنان

    صورة الرئيس رفيق الحريري في أحد شوارع العاصمة بيروت
    لو كان رفيق الحريري موجوداً؟!
    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    قائد الجيش الإسرائيلي: إذا اندلعت حرب مع لبنان سنستخدم كل قدراتنا
    بيني غانتس
    يني غانتس يهدد حكومة لبنان: أنتم شركاء مع حزب الله!

    الأكثر قراءة

    بهاء الحريري
    بهاء الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: أعاهده أن أبقى على المسار الذي رسمه لي حياً وشهيداً
    عناصر تابعين لحزب الله
    رويترز تكشف عن تفاصيل خطة فرنسا لإنهاء الحرب في جنوب لبنان
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    فيديو لغارات إسرائيلية تهز جنوب لبنان.. إليكم حصيلة الشهداء والجرحى