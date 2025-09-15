الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
فيديو.. غارة استهدفت سيارة في بلدة ياطر الجنوبية

منذ دقيقة واحدة
الرابيد المستهدف في بلدة ياطر

شنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارة بصاروخين استهدفت سيارة من نوع “رابيد” عند مدخل ياطر الغربي – منطقة طيرهرما جنوب لبنان.

فيما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن “غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة ياطر جنوب لبنان، أدت إلى إصابة مواطن بجروح”.

وهذا الاعتداء أسفر عن تدمير السيارة بشكل كامل.

