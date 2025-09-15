فيديو.. غارة استهدفت سيارة في بلدة ياطر الجنوبية

شنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارة بصاروخين استهدفت سيارة من نوع “رابيد” عند مدخل ياطر الغربي – منطقة طيرهرما جنوب لبنان.

فيديو متداول.. الغارة الإسرائيلية استهدفت “رابيد” في منطقة طير هرما في بلدة ياطر جنوبي لبنان pic.twitter.com/9V5DMqZjkD — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) September 15, 2025

فيما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن “غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة ياطر جنوب لبنان، أدت إلى إصابة مواطن بجروح”.

وهذا الاعتداء أسفر عن تدمير السيارة بشكل كامل.